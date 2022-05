Még csak nemrég kezdődött el a Fast X forgatása, a filmet rendező Justin Linn azonban dobbantott a projekt éléről, ráadásul nagyon úgy fest, hogy épp a főszereplőt alakító Vin Diesel miatt.

Louis Leterrier veszi át a Halálos Iramban 10. részének rendezését, miután Linn lelépett a forgatás kezdetén, ám mint kiderült, producerként továbbra is bábáskodni fog a mozifilm felett.

A rendező döntése után az interneten több helyen is megjelentek olyan hírek, miszerint Vin Diesel az oka annak, hogy Linn nem hajlandó megrendezni a sorozat következő részét, ugyanis a főszereplőt alakító filmsztár viselkedése vállalhatatlan volt: késve érkezett a forgatásra, a szövegeit sem tanulta meg időben vagy épp rendesen, ráadásul fizikailag sem sikerült összekapnia magát - írja az IGN Hungary.

Azonban a Hollywood Reporter nemrég kideríthette, hogy mi is zajlott le a Fast X első napjain.

Fontos tudni, hogy Linn nemcsak mint rendező, de mint forgatókönyvíró is felelt a filmért, azonban a stúdió és maga Vin Diesel is beleszólt a sztoriba azzal, hogy fontos helyszínt megváltoztattak a jelenleg is zajló orosz-ukrán konfliktus miatt, illetve az értesülések szerint, a Fast X egyik főgonoszára sincs színész még.

Az utolsó szög a koporsóba akkor került, amikor április végén a rendező és a Torettot alakító színész között kirobbant egy komolyabb vita, ami odáig fajult, hogy Justin Linn faképnél hagyott mindenkit, mondván a mentális egészsége fontosabb ennél.