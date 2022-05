A színész-énekes első rendezésére készül.

Fotó: Brice Management

Bereczki Zoltán rendezi a The Michel Legrand Songbook című nagyszabású zenei produkciót, amelyben Miklósa Erika és Tóth Vera is színpadra áll majd. A Zsidó Művészeti Napok nyitókoncertjét a Művészetek Palotájában mutatják be május 19-én. Az esemény különleges zenei utazást ígér, amelyen tizenegy Michel Legrand-dal hangzik el a világhírű zongoraművész, Oláh Kálmán feldolgozásában.

A színész-énekes már régóta szerette volna kipróbálni magát rendezőként is, így tulajdonképpen egy álma vált valóra azzal, hogy végre erre is sor került.

Régóta foglalkoztat a rendezés gondolata, bár ebben a produkcióban nem klasszikus színházrendezői feladatom van, mégis örömmel fogadtam el a felkérést. Igyekszem az előadói tapasztalataimat kamatoztatni, s ezeknek köszönhetően komfortos közeget teremteni az előadóknak. Oláh Kálmán zongorajátéka, hangszerelése magával ragadó. A művésznők – Miklósa Erika és Tóth Vera – pedig műfajuk kiválóságai. Rendezőként annyit ígérhetek, hogy ez az este maradandó élményt nyújt majd minden zeneszeretőnek

– olvasható Bereczki Zoltán nyilatkozata a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben, amely arra is kitér, hogy a fellépők számára ez az előadás miért olyan különleges. Miklósa Erika azért örült a lehetőségnek, mert szeret kikacsintgatni az opera műfajából és más területeken is megmutatni magát. Elmondása szerint arra is régóta vágyott, hogy Tóth Verával énekelhessen, akit korábban maga is látott már koncerten. Az egykori Megasztár-győztes is örül a közös munkának, úgy érzi, Miklósa Erikával, akinek nagy tisztelője, azonnal meg is találták a közös hangot, ennek köszönhetően pedig a próbák nagyon jó hangulatban telnek.

Ez eddigi pályám legnagyobb zenei és szakmai kihívása. Nagyon boldog vagyok, hogy részese lehetek ennek a fantasztikus műnek, amely most születik. Izgalommal várom a koncertet, úgy érzem, Erikával ez egy hosszú út eleje, amelynek során csodás koncertélmények születhetnek majd

– nyilatkozta Tóth Vera.