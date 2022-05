Megérkezett a Trónok harca spin-off sorozatának új előzetese, illetve a fontosabb karakterek is megkapták a maguk plakátját.

Fotó: Instagram

