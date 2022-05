Mint azt mi is többször megírtuk, rövidesen Ewan McGregor újból az ikonikus jedi mester szerepében lesz látható a Disney+ saját gyártású sorozatában.

Youtube/Jimmy Kimmel Live

Május 4-én a nemzetközi Star Wars nap alkalmával beszélgettek az Obi–Wan Kenobi szerepét ismét magára öltő színésszel, aki ugyan továbbra is szűkszavúan nyilatkozhatott a sorozattal kapcsolatban, de legalább büszkén mutathatta be a rajongóknak a legújabb róla készült akciófigurát. Igaz, elmondása szerint még mindig furcsán tekint ezekre a róla készült apró kópiákra, mivel szinte soha nem tud magára ismerni bennük. Szerencsére a május 27-én érkező szériának történetről is sikerült kicsit beszélnie.

Tíz évre rá játszódik a harmadik résztől. A Jedi Rend megsemmisült, mindenki más, aki túlélte a 66-os parancsot az most bujkál. Obi–Wan annak a bűnét hordozza magával, hogy elbukott és ezzel elragadta Anakint a sötét oldal. Teljesen meg van törve, borúsan látja a dolgokat miközben rejtőzködik. Viszont aztán történik valami, aminek hatásásra döntenie kell, hogy segíteni fog másokon vagy sem.

–mesélte a színész, akiről az is kiderült, hogy a nemrégiben titokban megnősült.