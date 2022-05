Fotó: Samir Hussein / Getty Images Hungary

A többszörös Grammy-díjas énekesnő a jelenleg is futó Future Nostalgia világturnéjának londoni állomásánál tart, ami szülővárosa is egyben. Karrierjének több meghatározó pillanata is köthető a brit fővároshoz, korábbi nyilatkozatai szerint itt jött rá általános iskolásként, hogy később énekesnő szeretne lenni. Nem meglepő módon, ezért különleges állomásnak tekinthető, a jelenleg leginkább Amerikában tevékenykedő híresség turnésorozatában. Dua Lipa az O2 Arénában adott koncertje alkalmával egy fiatalkori fotósorozat formájában, most meg is emlékezett erről a kezdeti korszakról.

A londoni fellépésem estéjén az általános iskolai legjobb barátnőm adott nekem egy fotóalbumot, tele képekkel, amiket még az anyukája készített rólunk és a barátainkról, amikor még csak picik voltunk! Mindig én voltam a legkisebb az évfolyamomban!!!!

– írta nosztalgikusan a képek mellé a brit énekesnő.