Továbbra is tragikomédiába illő a Heard vs Depp tárgyalás.

Folytatódik Johnny Depp és Amber Heard rágalmazási és becsületsértés miatt indult pere, ahol szürreálisabbnál szürreálisabb jelenetnek lehettünk már szemtanúi. Legutóbb Jack Sparrow exfeleségén volt a sor, hogy vallomást tegyen, és sírva idézte fel, hogy mi minden történt közte és Depp között a házasságuk alatt, illetve milyen bántalmazásokat kellett elviselnie egykori férjétől.

Azonban az emberek továbbra is Depp pártján állnak, ugyanis a legtöbben egyszerűen nem hisznek a zokogó Heardnek, akit még Depp is kinevetett a tárgyaláson, amiről videó is készült.