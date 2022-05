A OneRepublic frontemberének Insta-sztorijából derült ki, hogy a zenekar megérkezett a magyar fővárosba.

Az amerikai pop-rock banda épp európai turnén van, pénteken a Budapest Arénában lépnek fel. Ryan Tedder, aki szorgalmasan dokumentálja a koncertkörútjuk fontos pillanatait, néhány órával ezelőtt a Margit hídon áthaladva jelezte, hogy megérkeztek Budapestre.

A feltöltött fotók és videók alapján már a Szent István-bazilikába is ellátogattak a zenészek, akik utoljára tavaly novemberben az MTV World Stage kiemelt fellépőjeként jártak hazánkban. Már akkor is sokat mászkáltak a városban, és úgy tűnik, a turistáskodás azóta is kedvelt hobbijuk, így aki nyitott szemmel jár, akár el is csípheti őket. Ami még időközben a közzétett képekből kiderült: a frontember szereti a magyar söröket.