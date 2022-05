Ahogy arról már korábban az Indexen is beszámoltunk, közel 19 év után véget ér a The Ellen DeGeneres Show, az utolsó részt pedig már le is forgatták.

Fotó: Nbc / Getty Images Hungary

Az epizód sztárvendége Jennifer Aniston lesz, ami azért különleges, mert ő volt az első vendég Ellennél, a műsor kezdetekor. Ellen és Aniston évtizedek óta nagyon jó barátságban vannak egymással, ezért nem is annyira meglepő, hogy a május 26-án adásba kerülő, búcsú epizódhoz őt kérte fel Ellen.

A műsorvezetőnő korábbi állításai szerint azért hagyja abba a nagy sikerű The Ellen DeGeneres Show-t, mert új kihívásokat szeretne találni, ez azonban nem teljesen így van. Egy két évvel ezelőtt megjelent BuzzFeed-cikkből kiderült ugyanis, hogy milyen toxikus munkakörülmények uralkodnak a kulisszák mögött. Sőt, a magát mindig és mindenkivel kedvesnek tituláló Ellen producerei olykor a szexuális zaklatás egyes formáitól sem riadtak vissza. A cikk hatalmas médiavisszhangot váltott ki, így végül kénytelen volt véget vetni a műsorának.