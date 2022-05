Még január elején érkezett a hír, miszerint Nádai Anikó és Hajmásy Péter első közös gyermeküket várják, röviddel azt követően, hogy férfi megkérte párja kezét.

Fotó: sarosizoltan / RTL Klub / Sajtóklub Nádai Anikó

Azóta már az is kiderült, hogy szülői örömök elé néző pár gyermeke milyen nemű lesz, sőt még azt is elárulták milyen nevet fog kapni az apróság. Az RTL Klub műsorvezetőnője már második gyermekét várja mostani várandóságával, erről a meghitt pillanatról pedig, most egy közös képet is megosztott.

Nagyon várunk

—olvasható Nádai Anikó bejegyzésében.