Eddig soha nem látott képeket osztott meg az énekesnő.

A család nemzetközi napja alkalmából Tóth Gabi ismét megmutatta közösségi oldalain, hogy számára a mindenséget jelenti a családja, majd több gondolatot is megosztott a különleges nap alkalmából.

Májusban több alkalommal is ünnepeljük a családok tagjait, kezdve az anyák napjával, a mai napon pedig a család nemzetközi napja miatt is érdemes egy pillanatra megállni a rohanó mindennapokban. A család érték, biztonság, szeretet, ugyanakkor felelősség is. Odafigyelést, megértést, türelmet igényel, és elkötelezettséget, egymásért