A Másnaposok legvadabb jeleneteit is felülírja a valóság: egy Tennessee állambeli pár a Facebookon kért segítséget, miután reggel arra ébredtek, hogy egy vadidegen kutya fekszik köztük az ágyban.

Julie Thornton Johnsonnak és férjének három kutyájuk van, így félálomban még nem fogtak gyanút, de miután felébredtek, meglepve realizálták, hogy egy sosem látott pitbull-labrador keverék fészkelte be magát közéjük.

A pár a közösségi médiában kezdte keresni az ismeretlen betolakodó gazdáját, és gyorsan jelentkezett is a tulajdonos. Kiderült, hogy a Nala névre hallgató kutya egy három kilométerre fekvő házból lépett olajra, miután megszabadult a nyakörvétől, és berohant az erdőbe. Mivel korábban is csinált már ilyet, a gazdája nem aggódta túl a dolgot. Nala azonban ezúttal túlságosan is belefeledkezett a játékba, és amikor kitört a vihar, jobbnak látta, ha hazatérés helyett máshol keres menedéket.

Johnsonék ezúttal nem zárták be az ajtót, így a kutyának sikerült bejutnia alkalmi szállására, ahol azonnal a hálószoba felé vette az irányt. A pár azóta összebarátkozott Nala gazdájával, és újra megosztották a történetüket, ami szerintük azt üzeni, valahol mindig nyitva áll egy ajtó egy kis szeretetre.

