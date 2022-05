A Kártyavár sztárja öt éve nem szerepelt filmben, miután a zaklatási botránya miatt kártyavárként dőlt össze a karrierje. A legújabb hírek arról szóltak, hogy hamarosan az 1242 – A Nyugat kapujában című, a tatárjárás idején játszódó magyar filmben tér vissza gonosz bíborosként, de most kiderült, hogy előtte bemelegítésként elvállalt egy ugyancsak testhezálló szerepet is.

Cannes-ban mutatták be a Peter Five Eight című film előzetesét, amelyben Spacey némi titokzatoskodás után megtizedeli egy kisváros populációját. Íme:

Az előzetes alapján a Harlan Coben-könyvekből forgatott sorozatok záróepizódját idéző filmben Jet Jandreau és Rebecca De Mornay is feltűnik.