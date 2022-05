A modell kórházból posztolt egy képet, melyen egy kisbabával a kezében látható.

Bár G.w.M-mel való kapcsolatuk elején leszögezték, hogy újabb gyerekeket nem szeretnének, Edina most ismét babázhat, testvérének ugyanis gyereke született. A kis Narent Edina már meg is látogatta a kórházba, a kézbevételről pedig egy fotó is készült.

Nagynéni lettem. Isten hozott Naren! 2022. 05. 15.

