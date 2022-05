Arról a pillanatról osztott meg egy képet, mely örökre megváltoztatta az életét.

A 36 éves énekesnő az Instagram-oldalán nosztalgiázott kicsit, miután rálelt arra a két fotóra, mely abban a pillanatban készült, mikor megnyerte a Megasztár 3. évadát.

Tizenhat éve ezen a napon, megváltozott az életem. Tizenhat éve még csak álmodoztam dolgokról, amiket azóta sikerült megvalósítanom. Mennyi jó dal született az évek alatt... Szeretem, ahogy megtölti a hangotok az Arénát, a Parkot, a tereket, fesztiválokat, színházakat és énekelitek velem a lelkem darabkáit. Szeretem, hogy viszitek ezeket a dalokat magatokkal az életetek fontos pillanataiba

— kezdte bejegyzését az énekesnő, aki később hozzátette, hogy továbbra is igyekszik sok szépet adni, és ahogyan ígérte, azokat a fiatalokat is segíteni fogja, akikben meglátja azt a bizonyos szikrát, ami őt is elindította.

Hálás vagyok mindenért, a támogatásért, az útért, a feladatokért, a nehézségekért, a boldogságokért, a könnyekért és nevetésekért, a csapatomért, a közönségemért, a családomért, a barátaimért, a szemüvegért, amin keresztül látom a világot.Igyekszem minden nap egy kicsit jobb ember lenni és maradni. Köszönöm Istenem, hogy a tenyereden hordozol!

