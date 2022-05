Korábban már az Index is beszámolt arról a macskáról, kit mérete miatt korábban már többször is kutyának hittek.

A Kefir névre keresztelt, maine coon fajtájú cica nehezebb, mint egy átlagos kisgyerek, méretével valóban több kutyát is megszégyeníthetne — a róla készült fotók pedig igazi szenzációvá vállnak. Így történt ez most, is, Kefírről ugyanis ismét érkezett egy halom új fotó, melyeken egyszerűen zseniálisan néz ki. Láthatjuk a fürdőszobában, egy kék ingbe öltöztetve és még a volán mögött is, bár azt nem tudjuk, hogy jogosítvánnyal rendelkezik-e.