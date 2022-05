Nemrég az Index is beszámolt arról, hogy a 2018-ban elhunyt Stan Lee ismételten felbukkanhat a Marvel-filmekben, méghozzá úgy, hogy digitálisan raknák őt bele a korábbi, fel nem használt jelenetei segítségével.

Fotó: Northfoto

Létezik ugyanis egy szerződés, aminek értelmében a stúdiónak joga van ahhoz, hogy felhasználják Stan Lee-t mindenféle produkcióban, legyen az film, sorozat, vagy más egyéb, ami hozzájuk köthető, ráadásul ez a megállapodás 20 évre szól.

Azonban ennek hallatán rengetegen felháborodtak, mondván a Disney még a halála után is ki akarja zsákmányolni Pókember és számtalan más képregényhős atyját.

A Twitteren többen is hangot adtak véleményüknek, ahol nem kíméltek a Disney-t. Jay Bauman, a Red Letter Media gyártócég alapítója például így vélekedik a dologról:

Az utolsó éveiben is kizsákmányolták Stan Lee-t, erre még most sem hagyják békében nyugodni. Elmentek ti a p*csába!

Harry Kassen, kritikus szerint kegyetlenség a Disney részéről, hogy Lee-t egyfajta brandnek tekintik, és ő is megemlítette, hogy végső soron nem is meglepő a részükről, hiszen életében is ezt tették vele.

Az IndieWire oldalán is fel-fel bukkantak a rajongók véleménye, akik úgy gondolják, hogy egyszerűen kiárusítják Stan Lee-t, aki már nem is egy személy, inkább egy Marvel karakter, aki felett a Disney az úr.

(IGN Hungary)