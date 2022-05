Ismét megmutatta, hogy van mit a tejbe aprítani.



A bokszvilág egyik legnagyobb alakja, Floyd Mayweather gőzerővel készül következő dubaji megmérettetésére, amire szombaton kerül sor Anderson Silva ellen. Természetesen egy kis kikapcsolódásra is szükség van a kemény felkészülés alatt. A Money becenévvel illetett ökölvívó ezúttal is hű szeretett volna maradni nevéhez, ezért „könnyed” bevásárlásáról Instagram-oldalán posztolt. Mayweather a Dubaj Mall bevásárlóközpont legmárkásabb üzleteinek darabjaival dugig megrakott autóval fejezte be bevásárlótúráját, ami a helyiek számára is nem mindennapi látványosság volt.