Minden bizonnyal a tudta nélkül, a szabály azonban így is szabály.

Fotó: Samir Hussein / Getty Images Hungary

Mint arról korábban az Index is beszámolt, nemrégiben Londonban is bemutatták a legújabb Top Gun-mozit, a vörös szőnyeges ünnepségre pedig természetesen a királyi család tagjai is meghívást kaptak. A bemutatón végül csak Katalin hercegné és Vilmos herceg jelent meg, előbbit azonban nem csak férje, hanem Tom Cruise is kísérgette a szőnyegen.

Többen is megjegyezték, hogy Cruise milyen udvarias, hiszen Katalin ruhája a szabásából adódóan nem volt éppen egy rugalmas darab, így a lépcsőzésnél szüksége volt némi segítségre, melyet a színésztől meg is kapott — a királyi család tagjait megérinteni azonban hivatalosan nem szabad, csakis üdvözléskor.

Cruise mindezt pedig megszegte, szerencsére azonban néhány kommentelőn kívül senki sem vette zokon — szúrta ki az Elle.