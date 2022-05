Kris Jenner könnyekben tört ki Kourtney Kardashian esküvőjén, amiről befutottak az első fotók.

Fotó: Instagram

Immáron hivatalosan is férj és feleségnek mondhatja magát Travis Barker és Kourntey Kardashian, akik Olaszországban mondták ki a boldogitó igent. Néhány fotó érkezett is a ceremóniáról, amin az örömkönnyekben kitörő Kris Jenner látható a menyasszony társaságában.

Travis Barker is a közelben volt, aki olyan arcot vágott (ismét) mintha fejben egészen máshol járna.