Billie Eilish szerint nagyon fárasztó együtt élni a Tourette-szindrómával, pláne, hogy sokan nevetnek rajta, mintha viccelne.

Fotó: YouTube

Billie nemrég David Lettermannel beszélgetett a „My Next Guest Need No Introduction” című Netflix sorozatának egyik epizódjában, ahol a 20 éves énekesnő őszintén beszélt arról, milyen az élet Tourette-szindrómásként.

„Nagyon fura, nem igazán szoktam beszélni róla. A leggyakoribb, amivel találkoztam, hogy az emberek nevetnek rajta, mert azt gondolják, hogy vicces akarok lenni. Azt hiszik, hogy a tikkeléssel valami vicces mozdulatot produkálok, amire nevetéssel reagálnak, de nekem ez nagyon sértő.” – vallotta be az énekesnő.

Billie elmagyarázta, hogy amikor előjönnek ezek a tikkelések nála, akkor a fülét mozgatja előre és hátra, vagy épp az állkapcsát csattogtatja, esetleg megfeszíti valamelyik izmát, de elmondása szerint, ha valaki beszélget vele, ezt észre sem lehet venni, de számára elképesztően fárasztó.

A fiatal világsztár azonban az évek alatt megtanulta elfogadni a helyzetet, mint mondta, emellett is talált barátokat, szóval egész komfortosan él már együtt a betegséggel.

(TMZ)