Esküvője után ugyanis felvette újdonsült férje vezetéknevét.

Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Kourtney Kardashian és zenész kedvese, Travis Barker a napokban ténylegesen összekötötték az életüket. A sztárokkal jócskán megpakolt lagzit Olaszországban tartották, pár nappal az esemény után pedig be is köszöntött az első változás Kourtney Instagram-oldalán.

Az újdonsült feleség ugyanis Kourtney Kardashianről Kourtney Kardashian Barkerre változtatta nevét a platformon, melyet a rajongók egy pillanat alatt kiszúrtak.