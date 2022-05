Puskás Petiék megmutatták, hogyan is telik el egy olyan nap, amikor 15 fát emelget és ültetnek.

Az énekes és kedvese a Woodapest környezetvédelmi egyesülettel közösen ültetett újabb fákat Budapesten, Instagram-oldalán Pedig megmutatta, hogy miként is zajlik egy ilyen nap.

„Legutolsó, eddigi legnagyobb ültetésünkről csináltunk egy rövid videót, hogyan is telik ilyenkor a napunk, hogyan szakad le mindenem 15 fa emelgetésétől… ősszel folytatjuk, addig is írjatok a woodapestegyesulet@gmail.com-ra, ha segítenétek, adományoznátok, támogatnátok a munkánkat, akár cégként csapatépítő formájában vagy önkormányzatnál vagytok és szívesen ültetnétek velünk!” – írja a posztban Peti, aki egy 2 perces videót is csatolt mellé.