Isa Bates még csak hároméves, de rózsaszín ruhájában tökéletes mása II. Erzsébetnek.

A kislányt csak mini királynőnek nevezik Londonban, aki a Buckingham-palotában is járt már, miután teljes öltözetében meglátogatott egy idősotthont, ahol Erzsébet királynőként köszöntötte a lakókat.

Édesanyja szerint Isa a királynő legfiatalabb szuperfanja, aki a közelgő jubileumi évforduló alkalmából öltötte magára a királynő ikonikus szerelését.

8 Galéria: Mini királynő Fotó: James Linsell-Clark

A minikirálynő és édesanyja a This Morning reggeli műsorban is szerepelt, ahol sok pozitív visszajelzést kaptak, ám akadtak nem kevesen olyanok is, akik szerint Isa egyáltalán nem élvezte a dolgot, és csak a szülő erőlteti rá, hogy ezzel szerezzen pár perc hírnevet magának.