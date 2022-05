Egyszer minden véget ér.

Fotó: David Livingston / Getty Images Hungary

A Vámpírnaplók sztárja, Candice Accola hét év házasság után, április végén adta be a válókeresetet férjével, Joe Kinggel szemben "kibékíthetetlen ellentétek" miatt – derült ki az E! Newshoz eljuttatott dokumentumokból.

A dokumentumok szerint Accola januárban Nashville-be költözött, míg férje a Tennessee állambeli Brentwoodban maradt. A színésznő törvényes távoltartási végzést is benyújtott, amely korlátozza őt és Kinget bizonyos cselekedetekben, például abban, hogy zaklassák egymást, felmondják a meglévő biztosítási szerződéseket, és bármit megtegyenek a közös ingatlanukkal, ami miatt az kevesebb pénzt érhet.

Accola és a 42 éves King 2014-ben kötötték össze az életüket. New Orleans-i esküvőjükön több színésztársa, köztük Nina Dobrev, Kat Graham, Michael Trevino és mások is jelen voltak. A pár 2016 januárjában üdvözölte első közös gyermeküket, 2020-ban pedig ismét átélhették ezt, megszületett ugyanis második gyermekük is.