Will Smith David Letterman vendége volt a Netflixen található „My Next Guest Needs No Introduction” című sorozatban, ahol a Bad Boys sztárja egy pokoli látomásról mesélt, ami épp az Oscar-díj-gála előtt gyötörte meg.

Smith elmondása szerint a vízióban mindent elveszített, beleérve a pénzét és a karrierjét is. Nem sokkal később pedig ugyebár lekevert egy ordas parasztlengőt Chris Rocknak, aki élő adásban viccelődött Smith feleségének betegségén.

Smith épp a kétéves szabadságát töltötte, amikor Peruban, az őslakosok sámánszertartásai alatt felhasznált pszichedelikus főzetéből fogyasztott, ezáltal részt vett egy úgynevezett ayahuasca-utazáson. Ráadásul nem is egyszer, hanem összesen 14 alkalommal.

Az egyik ilyen utazás a legpokolibb hallucinációs élményem volt, amint valaha tapasztaltam. Iszogattam és üldögéltem, majd hirtelen láttam a szemem előtt, ahogy az összes pénzem és a házam elrepül, a karrierem befuccsol

— folytatta Smith. „Próbáltam visszaszerezni a pénzt, a munkásságom, az egész életem romokba hevert, én pedig ott álltam, okádni akartam. Majd hallottam egy hangot, ami azt mondta nekem »Ilyen a kib*szott élet.« Én pedig annyit tudtam mondani: »Szent sz*r«.”

Azonban itt még nem ért véget a rémálom, ugyanis ezt követően Smith lányának, Willow-nak a hangját hallotta, aki segítségért kiabált. „Apa, segíts! Apa! Miért nem segítesz?” Smith kétségbeesetten kereste a lányát, akit sehol sem talált, ám ekkor a sámán elkezdte őt nyugtatgatni, és szólt neki, hogy üljön fel.

„Majd lassacskán már nem érdekelt a pénz. Csak Willow-t akartam megtalálni. Nem érdekelt már a ház, a karrierem. Eljutottam arra a pontra, hogy megálljak, de még mindig hallottam Willow sikítását, láttam a pénzem elúszni, de elkezdtem lélegezni, lenyugodni, annak ellenére is, hogy még mindig zakatoltak ezek a fejemben” – mesélte Smith, akit a vízió arra tanított meg, hogy bármi megtörténhet az életben, ő képes lesz kezelni azt, legyen az valaki elvesztése, vagy bármilyen balszerencse, ami éri őt az életben.

