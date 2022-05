A TV2 műsorvezetője az önelfogadás fontosságáról osztotta meg a gondolatait.

Lékai-Kiss Ramóna a Tények műsorában mesélt személyes tapasztalatairól, az önelfogadás kérdését illetően. Véleménye szerint egyéni döntés az, hogyha az ember kisportoltan szereti a testét, vagy az is, ha esetleg száz kilósan érzi jól magát a bőrében. Legyen az mentális vagy fizikális erőbefektetés, minden esetben önmaga számára kell megfeleljen valaki. Bár a műsorvezetőnő is rendkívül aktív a közösségi oldalán, de azt is látja, hogy ezek az oldalak nem mindig olyan képeket festhetnek le, mint a valóság.

Vannak ezek a bizonyos applikációk, amivel nagyon sok embernek az arca konkrétan ugyanolyanná válik az instán és a facebookon. Ez már csak azért sem jó, mert más emberekben rossz érzést kelt. Fiatalokat elviszünk egy olyan irányba, hogy már húszévesen azt érzik, hogy plasztikáztatniuk kell, mert ők is olyanok akarnak lenni, pedig senki nem olyan valójában

– nyilatkozta Ramóna, hozzátéve: