Tortát kapott az énekes.

Klaus Meine május 25-én töltötte be a 74. életévét. A legújabb, Rock Believer című albumát turnéztató Scoprions tagjai épp Prágában voltak a jeles napon, amit meg is ünnepeltek: tortával lepték meg a német rockzenekar frontemberét. A köszöntésről természetesen egy videó is készült.

A banda május 30-án Budapesten is színpadra áll a Papp László Budapest Sportarénában.