Valljuk be, mind vágyunk egy ilyenre gyerekkorunkba. Sokan talán még most is.

800 fontot (kb. 350 ezer forint) spórolt meg az az ügyes kezű házaspár, akik saját maguk készítették el a hátsókertben gyerekeiknek egy csodaszép faházat. A háromgyerekes Hannah és Ryan Beeson Westburyben élnek, és egyáltalán nem idegen számukra a barkácsolás, elvégre az elmúlt másfél évet azzal töltötték, hogy a saját otthonukon is ők maguk dolgoztak.

A legutóbbi projektjük azonban valami olyasmi volt, amit korábban soha sem csináltak még: faházat építettek a gyerekeiknek, ami egészen fantasztikusra sikerült.