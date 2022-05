Óriási meglepetésekkel volt teli az idei Star Wars Celebration, ahol a Mandalorian főszereplője is ellátogatott.

Hálás dolog most Star Wars rajongónak lenni, hiszen a héten startol Ewan McGregor Obi-Wan Kenobi sorozata, Jude Law főszereplésével érkezik egy új széria, illetve bejelentették, hogy a jövőre induló Ahsokában az eddig csak animációs formában látható Ezra is szerepelni fog. Arról nem is beszélve, hogy megkaptuk a Star Wars Jedi: Fallen Order folytatásának első előzetesét is, ami a Survivor alcímet kapta.

Az eseményen egyébként Pedro Pascar, illetve dublőrei is részt vettek, ám a legnagyobb meglepetést Jon Favreau hozta el, aki egy ponton megmutatta a közönségnek, hogy nem csak ők, de még maga Grogu is velük van, amiről videó is készült. Egészen elképesztő, ahogy az apró kis bábu mennyire élethűre sikerült, ráadásul magától is mozgott.