Bármelyik Resident Evil játékban megállná a helyét a Hancockban árválkodó elhagyatott kórház.

Fotó: mediadrumimages/places_forgotten

Nem véletlenül a CAPCOM legendás túlélő horror videójátéka után kapta becenevét a „Resident Evil kórház”, amit kétszer is be kellett zárni, ráadásul 1 millió dolláros tartozás is maradt utána, ezek után pedig 12 éven át magára is hagyták inkább.

Véráztatta számítógép és lepedők, beomlott várakozó és tragikus állapotban fenn maradt rendelők – ez a látvány fogadja azokat, akiknek van bátorsága belépni a Hancock Memorial Hospital kapuján. Egy merész vállalkozó, Ben James megtette helyettünk is, aki horrorfilmekbe illő képeket készített az elhagyatott kórházban, ahol senkit sem lepne meg, ha felbukkanna egy szellem, vagy egyéb természetfeletti lény.