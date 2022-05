Az énekes második gyermeke az Ármin nevet kapta.

„A tegnapi reggel folyamán azon méltatlankodtam, milyen peches vagyok, hogy Ármin nem elég, hogy bekésik 3 napot, de pont azt a napot választja amikor koncertünk van. Így vagy nem lehetek ott, vagy nem érek vissza... Végeredményét tekintve mindegy, a lényeg, hogy lemaradok... Aztán kora délután azon kaptam magam, hogy a magzatvíz oda, elakadásjelzővel levillogva mindenkit rohanok a kórházba, és a parkolástól számított 1,5 órán belül a kezemben fogom családunk legfiatalabb férfi tagját” – kezdte beszámolójában Fehérvári Gábor Alfréd a Facebook-oldalán.

Fejben még az autóban voltam, olyan gyorsan történt minden. Mire felfogtam, hogy megszületett, indulnom kellett, hiszen a zenekar már a helyszínen várt... Az odaút furcsa volt és vegyes érzelmekkel teli, de a koncert, a zenekarom, a család jelenléte és a közönség minden szürreális érzelmi hullámvasutat semmissé tett...Hálás vagyok a tegnapi napért, mindenkinek aki részt vett benne, mert sosem fogom elfelejteni.

Freddie a párjának is köszönetet mondott, na és persze a kisfiának, aki úgy időzítette a világra jövetelt, hogy apa is ott lehessen. A gyermekről egy fotó is érkezett, ám tilos a felhasználása – ide kattintva nézheti meg.