Még be sem mutatták a harmadikat, de már készülőben van a Mandalorian negyedik szezonja.

Fotó: Disney + via Bestimage / Northfoto

Sorra érkeznek a Star Wars tartalmak, követni is nehéz lesz már lassan, hogy hány animációs, vagy épp élőszereplős alkotás készül jelenleg. Annyi biztos, hogy jövőre a DisneyPluson visszatér a Pedro Pascal alakította Mandalorian (illetve nemrég hivatalosan Mandalóri lett magyarul - a szerk.) és fogadott "fia" Grogu is. Ugyan a harmadik évadból csak egy kiszivárgott, kamerával felvett előzetest láthattunk eddig, nemrég Jon Favreau bejelentette, hogy már írja Din Jiran negyedik kalandját is.

A Cinema Blendnek adott interjú során a színész, rendező és forgatókönyvíró elárulta, hogy abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy ezeket a történeteket nem kell két órákba belesűríteni, bőven van idejük kibontani a karaktereket, illetve Dave Filonival, aki egyben az Ahsoka sorozaton is dolgozik, közösen írják a Mandalóri új kalandjait.