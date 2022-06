A család már most is rengeteget utazik külföldre, van, hogy több hetet is az otthonuktól távol töltenek, így annyira nem is idegen az ötlet.

Kasza Tibi és felesége, Darai Andrea még tíz évvel ezelőtt találtak egymásra, 2018-ban pedig megszületett első közös gyermekük, Lora Bella, akiből igazi világlátott kisembert szeretnének nevelni.

A közeljövőben szeretnénk kétlaki életet élni, és világlátott kisembert nevelni a lányunkból. Thaiföld és Amerika is szóba került, egyelőre még nincs eldöntve semmi, de már rajta vagyunk az ügyön, és sok mindennek utánajártunk

– kezdte Darai Andrea, hozzátéve, hogy amikor itthon rossz idő lenne, elutaznának egy olyan helyre, ahol jó idő van.

Lora is két helyre járna óvodába, majd iskolába. A legvégső döntés, az utolsó szó azonban mindig Loráé, úgyhogy majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Fő, hogy együtt legyünk!

– magyarázta az anyuka a Storynak.