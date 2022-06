Fotó: OConnor/AFF-USA.com Northfoto

A Galaxis őrzői vol. 3 forgatását nemrégiben befejező rendező valószínűleg grandiózus harmadik felvonással készült a rajongóknak, tekintve azt a tényt is, hogy a Draxet alakító Dave Bautista valószínűleg ezzel a résszel hátra is hagyja ikonikus szerepét. A korábbi részekből ismert színészek ezzel együtt szinte mindegy szálig visszatérnek, illetve most már az egyetlen be nem jelentett szereplő kérdésére is pont került.

Gunn közösségi oldalán rántotta le a leplet a régóta szárnyra kapott pletykáról, miszerint Daniela Melchiorral fog kiegészülni a Marvel–filmes univerzum. A színésznő és a rendező egyébként már dolgozott közösen együtt a 2021-es Öngyilkos osztagban, de Melchior rövidesen a Torreto család taglaként is be fog mutatkozni a Fast X-ben.