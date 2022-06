A Johnny Depp kontra Amber Heard közötti perben ítéletet hozó héttagú esküdtszék hathetes tárgyalás és kevesebb mint három nap tanácskozást követően Deppnek adott igazat.

Fotó: Michael Reynolds / MTI / EPA

A Washington Postban Amber Heard által jegyzett cikk állításai hamisnak bizonyultak, ezért az ítélet értelmében a színésznőnek 15 millió dollárt kell megfizetnie volt férjének. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Heard viszont megnyerte az egyik ellenkeresetét, így 2 millió dollárt kap. Habár az esküdtszék szerint a színésznő szinte mindenben hazudott, ügyvédje, Elaine Bredehoft mégis fellebbez az ítélet ellen, mert elmondása szerint Heard nem fogja tudni megfizetni a több milliós kártérítést.

A tárgyalást világszerte élőben lehetett követni a tárgyalóteremből történt közvetítésnek köszönhetően, de a helyszínen is órákig tartó sorokban vártak a rajongók, hogy megkaphassák a naponta kiosztott, körülbelül 100 fő tárgyalóterembe szóló karszalagjának egyikét.

Többen most azokból az emberekből, akik személyesen látták a tárgyalást, elkezdték különféle módon értékesíteni karszalagjukat. A TMZ szemléje szerint, az eBayen rengeteg használt karszalagot lehet találni a Fairfax megyei bírósági terméből, ahol a hírességek pere folyt több hétig. Néhány leleményes értékesítő akár négy számjegyű összeget is elkér a fesztiválokról is ismerhetett papírszalagért, amely rajongók körében vélhetően komoly ereklyének számíthat. Ezeknél értelemszerűen fontos szempontnak minősülhet, hogy a tárgyalás melyik napjáról származik a karszalag, így lehetséges az is, hogy egy május 26-ai darab például 850 dolláros (kb. 312 ezer forintos) árcédulát is viselhet.