Kiderült, hogy mennyi pénzt tesznek zsebre epizódonként a Stranger Things színészei.

Megérkezett múlt héten a Stanger Things 4, ami természetesen elképesztő népszerűségnek örvend, meg is dobta a Netflix nézettségi mutatóit, ami ráfért már a szolgáltatóra. A Just Jared most arról számolt be, hogy kiderült, a sorozatban szereplő színészek mennyit kapnak epizódonként, illetve melyik az a három főszereplő, aki a legtöbb gázsit viheti haza.

A Maxet alakitó Sadie Sink 150 ezer dollárt kap, míg a Dustint, Willt, Mike-ot és Lucast alakitó színészek, tehát Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Finn Wolfhard és Caleb McLaughlin 250 ezer dollárt keresnek részekként.

Natalia Dyer (Nancy) és Joe Keery (Steve), valamint Charlie Heaton (Jonathan) szintúgy 250 ezer dollárt vihetnek haza, míg a legtöbb pénzt Millie Bobby Brown, Winona Ryder és David Harbour teheti zsebre, ugyanis az ő fizetésük már 350 ezer dollárra rúg.