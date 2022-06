Véletlenül kiderült, hogy a hím egerek rettegnek a banántól.

A kutatók eredetileg azt vizsgálták, hogy miként reagálnak a hím egerek a vemhes nőstényekre, közben pedig arra is fény derült, hogy a banánt sem szívelik, ráadásul a két dolog összefügg.

A hím egerek stresszesé válnak, ha egy vemhes vagy épp szoptató nőstény közelében vannak – olvasható a Science Advances tanulmányában. A kutatók megállapították azt is, hogy a nőstények a vizeletükkel jelzik a kéretlen hímeknek, hogy maradjanak távol, amihez egy agresszív viselkedés is párosul a kicsik védelmének érdekében.

A vizelettel való jelzés nem ritka az emlősöknél, ám a szakértők most egy olyan „üzenetre” bukkantak, amire eddig nem volt példa, ugyanis ebben az esetben nem a hím adja le a jelzést a nősténynek, hanem fordítva.

És itt jön be a banán a képbe: a kutatók ugyanis olyan szerves vegyületre bukkantak a vemhes nőstények vizeletében, amihez hasonlót jó néhány gyümölcsben is találhatunk, illetve a banánkivonat előállításához is használják.

Mint kiderült, ez a vegyület drasztikus hormonváltozást okoz a hím egereknél, így amikor banánolajat helyeztek el a ketrecükben, az állatok hirtelen rendkívül stresszessé váltak.

A kutatók szerint az egerek hasonlóan reagáltak a banánolajra, mint amikor harcolni készülnek egy másik egyeddel.

(Metro)