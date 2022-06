Az énekesnő meghatódva köszönte meg a sorozatnak, hogy ismét a toplisták élére tört 1985-ben megjelent dala.

Alig másfél hete debütált a Stranger Things 4. évadának első fele, de máris bebizonyította, hogy továbbra is diktálja az aktuális trendeket. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a Netflix szuperprodukciójának hála ismét a zenei toplisták élére tört egy 37 éves dal, Kate Bush Running Up That Hill című slágere. Az új évadban nagy jelentőséget kapó, eredetileg 1985-ben megjelent szám hatalmas sikere még magát az előadót is meglepte, aki egy közleményt is kiadott ennek apropóján.

Talán hallottátok már, hogy nemrég felkerült a Netflixre a Stranger Things fantasztikus és izgalmas új évada. Ebben hallható a 'Running Up That Hill' című dal, amely a fiatal rajongóknak hála világszerte második aranykorát éli, az Egyesült Királyság toplistáján 8. helyen áll! Ez rettenetesen izgalmas! Nagyon köszönöm mindenkinek

— írta Bush, hozzátéve: alig várja, hogy megérkezzen júliusban az évad második fele.

