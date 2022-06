A királynő a Buckingham-palotában látta vendégül az angol mesehőst.

Amennyire váratlanul érkezett, olyan nagy sikere lett Paddington és a brit uralkodó teázásáról készült rövid videónak, amelyen II. Erzsébet a Platina Jubileum parti díszvendégeként fogadta a medvét fényűző palotájában.

Paddington kapott teát, süteményt, és csinált egy kis felfordulást is, de cserébe felajánlotta kalapjából a királynőnek „vészhelyzetre tartogatott” narancslekváros szendvicsét. Ezt aztán az uralkodó udvariasan visszautasította, hiszen mint kiderült,

nála is lapul mindig egy marmaládés kenyér a retiküljében.

Az uzsonna befejeztével Paddington még köszönetet mondott II. Erzsébetnek az elmúlt hét évtizedért, majd a Queen We Will Rock You slágerével megkezdődött a nagyszabású záróünnepség.