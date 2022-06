Ha minden igaz, a mai lesz a nagy nap!

Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Az énekesnőhöz közel álló források a TMZ-nek mondták el, hogy a pár csütörtökön egy "nagyon exkluzív és szűk", körülbelül 100 fős vendéglista előtt házasodik össze. A lap úgy tudja, hogy Britney bátyja, Bryan jelen lesz – de az édesanyja és édesapja, valamint nővére, Jamie Lynn nem kapott meghívást.

A TMZ szerint még nem dőlt el, hogy ki adja oltár elé Britney-t, mivel a végső részleteken még mindig gondolkodnak.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Sam Ashgari még a tavaly év során jegyezte el az énekesnőt egy hatalmas gyémántgyűrűvel, a pár örömében pedig el is indult körbejárni a világ legszebb helyeit: többek között Cancunban, Las Vegasban és Hawaii-on is pihentek.