Megkapta az első előzetesét a részben Magyarországon is forgatott The Munsters című film.

Fotó: YouTube

Rob Zombie keze munkáját dicséri a The Munsters, ami a CBS-en futó 1964-es sorozat rebootja lesz. Az eredeti, szituációs komédia egy szörnyekből álló család hétköznapjait követte végig egy csendes kertvárosban. A The Munsters összesen 2 évadot élt meg, illetve kapott egy 1988-as "folytatást", The Munster today címmel, ami 1991-ig futott.

A The Munsters reboot még idén érkezik: