Hivatalosan is férj és feleségnek mondhatja magát Britney Spears és Sam Asghari!

A People információi szerint, a páros csütörtökön (2022.06.09.) mondta ki a boldogító igent, méghozzá minden nagyobb felhajtást mellőzve.

Fotó: Instagram

Úgy tudni, nagyjából 60 vendég volt jelen Britney esküvőjén, köztük volt például Drew Barrymore, Madonna, Paris Hilton és Kathy Hilton is.

A menyasszony egyébként Elvis klasszikus a "Can't Help Falling in Love" című slágerére vonult az oltár elé, ahol végül összeházasodott Sam Asgharival, akivel 2016-ban találkoztak a Slumber Party című dalának videóklipjének forgatásán.

A páros még tavaly szeptemberben jelentette be, hogy összeházasodnak.