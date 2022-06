Ragyog a boldogságtól a sztárséf és felesége, Rácz-Gyuricza Dóra, akik cuki fotókat mutattak követőiknek.

A házaspárnak április közepén született meg első közös gyermeke, aki a Kamilla nevet kapta. A piciről szülei azóta többször is osztottak meg fotókat közösségi oldalaikon, a kislány arcát azonban nem láthatták a rajongók egészen eddig. A sztárpár most azonban több olyan képet is közzétett az Instagramon, ahol Kamillát is szemügyre vehetjük.

Sok dolog történt velem az elmúlt években… De ennél csodálatosabb semmi se volt még

— írta a bejegyzéséhez Rácz Jenő, felesége pedig ezekkel a sorokkal tette közzé kislányával készült fotóit:

"Te vagy a minden* amire nem is tudtam mennyire vágytam"