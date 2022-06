Egy baráti társaság Amszterdamból akart volna hazautazni, ám a járatukat törölték, így kénytelenek voltak egy 370 kilométeres útra kelni, hogy visszajussanak Londonba.

A csapat előző este még vidáman élvezte a város nyújtotta örömöket, majd indultak is a reptérre, ám hamar szembesülniük kellett a ténnyel, hogy a repülőgép nem fog felszállni.

12 Galéria: 370 km hazáig biciklivel Fotó: Alex Sisan / SWNS

Sok lehetőségük nem maradt, ráadásul sem vonattal, sem pedig repülővel nem igazán tudták volna megoldani, hogy a 14 fős társaság végre hazajusson. Ekkor jött az ötlet, hogy szálljanak fel egy Calais-ig tartó vonatra, majd onnan komppal Londonig tudnak menni. Ezzel csak az volt a gond, hogy gyalog oda senkit nem engednek fel, kivéve, ha rendelkezik biciklivel. Így a banda gyorsan be is vásárolt a kerékpárokból, és útnak is indultak, végül pedig épségben megérkeztek Angliába.