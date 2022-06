Futótűzként terjed az interneten a biztonsági kamerás felvétel.

Nem mindennapi jeleneteknek lehetett szemtanúja ébredéskor egy a dél-karolinai Surfside Beach-en élő család, kiknek biztonsági kamerája minden részletét rögzítette annak, ahogy az éjszaka közepén hősies házimacskájuk harcba száll az őt megtámadó prérifarkassal, majd tulajdonképpen el is ijeszti azt.

A felvételen jól látható, ahogy a farkas a szájával többször is megragadja a vörös macskát, aki ennek ellenére is sikeresen feltudott mászni a terasz egyik faoszlopára – ahová a prérifarkas már sehogy sem tudott felérni, így inkább ott is hagyta őt.