Maga a rendező jelentette be, hogy érkezik a Szellemirtók: Örökség folytatása.

Fotó: Instagram

A Spengler család történetének következő fejezete azzal fog indulni, ahogy az Ecto–1-essel épp a Szellemirtók eredeti főhadiszállására tartanak New Yorkban. Ennél többet nem is árult el a sztoriról az Örökséget is rendező Ivan Reitman, de az már biztos, hogy a folytatás „Firehouse” néven fut.

Ugyan hivatalosan nincs megerősítve, de várhatóan ismét visszatér Finn Wolfhard és McKenna Grace mint Egon Spengler unokái, akárcsak Carrie Coon, aki az egykori szellemirtó lányát, illetve a gyerekek anyját alakította az előző részben.

Az, hogy az eredeti Szellemirtók ismét tiszteletüket teszik-e a filmben, vagy sem, egyelőre szintúgy kérdéses.

Egyébként a Netflixre is érkezni fog valamikor a jövőben egy Szellemirtókkal foglalkozó animációs sorozat, ahol teljesen új szereplőket ismerhetünk majd meg.