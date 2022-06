Az énekesnő ezúttal a Spanyolországban található katalán fővárosba látogatott el koncertet adni.

Fotó: Jeff Kravitz / Getty Images Hungary

Dua Lipa a spanyolok egyik legnagyobb nyárköszöntő fesztiváljának, a Primavera Soundnak volt a sztárfellépője, amely felkérésnek most is maradéktalanul eleget tett. A nyári dalfelhozatalhoz persze magától értetődően hozzátartozik a nyárias viselet is. Az énekesnő levendula-lila egyberészes viselettel pózolt a kamerának.