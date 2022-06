A Wonder Woman–filmek főszereplője a nyári napsütéses meleg érkeztével sem ismer kompromisszumot öltözködés terén.

Fotó: David M. Benett / Getty Images Hungary

Az amerikai színésznő kiváltképpen aktív a filmszerepeket illetően is, legutóbb például Agatha Christie egyik legkedveltebb regényének filmadaptációjában láthatta őt a közönség. Már ott is jól megfigyelhető volt, hogy bármilyen viselettel is álljanak elő a stylistok, nincs olyan darab amit ne állna jól a színésznőn. Most sincs ez másképp, a londoni Saatchi Galériában tartott gálán is ragyogott.