A 72 éves színész és társai láthatóan jól érezték magukat.

Fotó: Instagram

A színész legenda a The Old Man című sorozatának premierjén tette tiszteletét, ahol csatlakozott mellé két színésztársa, Freya és Cain is, akik szintúgy fontos szerepet játszanak a szériában.

Az FX sorozata egyébként egy olyan thriller lesz, ami egy 2017-ben, azonos címmel megjelent regényt adaptál Thomas Perry tollából. A premier 2022 június 16-én lesz az FX-en, idehaza nem tudni, hogy adásba kerül-e.