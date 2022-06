Soha többé nem akarjuk tudni, hogy ki lakik odalent, kit rejt a víz.

Fotó: YouTube

Spongyabob és Patrik az egyik legkedveltebb rajzfilm figura már 23 éve, mind szeretjük és ismerjük a sárga szivacs és idegesítő barátainak kalandjait. A North of the Border YouTube csatorna, aminek már a rémálomszerű LEGO figurát is köszönhettük, nemrég fogta kedvenc párosunkat, és újra gondolta őket, méghozzá realisztikus stílusban.

Az eredmény hátborzongató. Ügyes, de ezt a variációt nem mutatnánk meg gyerekeknek.